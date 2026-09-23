Чвертьфінал КБДК Україна – Бельгія: букмекери визначили фаворита матчу

Жіноча збірна України з тенісу вважається букмекерськими конторами явною фавориткою чвертьфінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Іспанії.

Згідно з думкою ліцензованого букмекера betking, успіх наших тенісисток оцінюється коефіцієнтом 1.16. На звитягу бельгійок можна поставити за 4.50.

Фінальна частина Кубку Біллі Джин Кінг відбувається у китайському Шеньчжені з 22 по 27 вересня. 8 найкращих жіночих збірних ведуть боротьбу за головний трофей за олімпійською системою. Вдруге поспіль серед них присутня Україна.

Напередодні команда Чехії стала першою півфіналісткою турніру, перемігши у двох одиночних зустрічах Велику Британію.

Нагадаємо, що збірна України у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє матч проти Бельгії. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 вересня.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.