Калініна встановила унікальне досягнення для українських тенісисток

Ангеліна Калініна (189) стала авторкою унікального досягнення для українських тенісисток. Перемога в українському фіналі на турнірі серії WTA 125 у турецькій Анталії над Олександрою Олійниковою стала третьою в її кар'єрі на змаганнях такої категорії. Калініна стала першою з українок, кому це вдалося зробити на різних покриттях.

Про це повідомляє Великий теніс України.

До вчорашнього дня новокаховчанка завойовувала титули на турнірах WTA 125 виключно на харді в приміщенні у французькому Ліможі (2022, 2025). В Анталії Калініна стала чемпіонкою на грунті.

Три титули на змаганнях цього рівня, окрім Ангеліни, серед українок має якраз Олександра Олійникова. Всі вони були здобуті минулого року на одному покритті: грунті в Толентіно, Тукумані та Коліні.

Поточного тижня Калініна матиме шанс ще покращити свою статистику на "125-х", адже виступатиме на аналогічному турнірі в Анталії. Олійникова зі змагань знялася через травму нижньої частини спини, тож повторення українського фіналу точно не буде.

Нагадаємо, що дві перші ракетки України, Еліна Світоліна і Марта Костюк, у ніч з 9 на 10 березня боротимуться за вихід в 1/8 фіналу на престижному турнірі в Індіан-Веллсі.