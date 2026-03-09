Світоліна і Костюк поборються за вихід в 1/8 фіналу в Індіан-Веллсі: відомий час

Еліна Світоліна (9) та Марта Костюк (28) 10 березня проведуть матчі третього кола на турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

Світоліна зіграє з місцевою тенісисткою Ешлін Крюгер (82). Спортсменки раніше зустрічалися один раз. За іронією долі, це сталося саме в Індіан-Веллсі минулого року. Матч другого кола тоді у непростій боротьбі виграла українка.

Костюк проведе поєдинок із третьою ракеткою світу з Казахстану Єленою Рибакіною. З попередніх чотирьох очних зустрічей Марті вдалося виграти лише одну.

Розклад матчів українок в Індіан-Веллсі на 10 березня

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло

00:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Ешлін Крюгер (США), корт Stadium 4, 4-м запуском, після матчу Мертенс – Бенчич.

05:00*. Марта Костюк (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан), корт Stadium 1, 5-м запуском, після матчу Алькарас – Ріндеркнех.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом