Визначилися перші чвертьфіналісти серед чоловіків в Індіан-Веллсі

Визначилися перші чвертьфіналісти на турнірі серії АТР 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі. Ними стали Таллон Грікспор (43, Нідерланди), Хольгер Руне (13, Данія), Артур Фіс (21, Франція) та Даніїл Медведєв (6, -).

Грікспор у матчі четвертого кола обіграв сенсаційного японця Йосуке Ватанукі (349) – 7:6(4), 6:1. Ватанукі в Індіан-Веллсі пройшов кваліфікацію, а в основній сітці встиг вибити представників топ-20 Томаша Махача та Френсіса Тіафо. Проте з нідерландцем, який у другому колі здолав другу ракетку світу, німця Александра Звєрєва, японець не впорався.

У чвертьфіналі Грікспор зустрінеться з Хольгером Руне. Данець розібрався із греком Стефаносом Циципасом (9) з рахунком 6:4. 6:4. Цікаво, що суперники грали між собою чотири рази, і Руне незмінно перемагав.

20-річний француз Артур Фіс обіграв американця Маркоса Гірона – 6:2, 2:6, 6:3. Фіс, як і Грікспор, вийшов у свій дебютний чвертьфінал на Мастерсі.

Минулорічний фіналіст турніру в Індіан-Веллсі, росіянин Даніїл Медведєв, не залишив шансів ще одному американцю Томмі Полу (11) – 6:4, 6:0. У чвертьфіналі він зустрінеться з Фісом.

Перші чвертьфінальні пари:

Таллон Грікспор (Нідерланди) – Хольгер Руне (Данія)

Артур Фіс (Франція) – Даніїл Медведєв (-)

Нагадаємо, що в Індіан-Веллсі визначилися перші чвертьфінальні пари у жіночому одиночному розряді.