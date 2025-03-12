Світоліна в грі: на турнірі в Індіан-Веллсі визначилися перші чвертьфіналістки

Визначилися перші чвертьфіналістки на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі. Ними стали Еліна Світоліна (23, Україна), Мірра Андрєєва (11, -), Іга Швьонтек (2, Польща) та Чжен Ціньвень (9, Китай).

Світоліна у непростому поєдинку, який на 3 години переривався через дощ, змогла обіграти четверту ракетку світу, американку Джессіку Пегулу – 5:7, 6:1, 6:2.

У чвертьфіналі одеситка зустрінеться з 17-річною росіянкою Міррою Андрєєвою. "Нейтральна" спортсменка несподівано легко перемогла Єлену Рибакіну (7, Казахстан) з рахунком 6:1, 6:2. Три тижні тому Андрєєва здобула найбільший титул у кар'єрі, ставши переможницею турніру серії WTA 1000 у Дубаї.

Друга ракетка світу і минулорічна тріумфаторка змагань в Індіан-Веллсі, Іга Швьонтек, у матчі четвертого кола не залишила шансів представниці Чехії Кароліні Муховій (15) – 6:1, 6:1.

Суперницею Швьонтек по чвертьфіналу стала Чжен Ціньвень, яка впевнено перемогла Марту Костюк (24) з рахунком 6:2, 6:3.

Перші чвертьфінальні пари:

Еліна Світоліна (Україна) – Мірра Андрєєва (-)

Іга Швьонтек Польща) – Чжен Ціньвень (Китай)

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Індіан-Веллсі Світоліна впоралася з американкою Ешлін Крюгер (41), а у третьому раунді обіграла ще одну представницю США Даніель Коллінз (14).