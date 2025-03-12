Кіченок зіграє у чвертьфіналі парного розряду в Індіан-Веллсі: відомий час
Людмила Кіченок разом із Софією Кенін 12 березня проведуть чвертьфінальний матч парного розряду на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.
Українка та американка протистоятимуть першому сіяному дуету Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США).
Оскільки різниця у часі між Києвом та Індіан-Веллсом складає 9 годин, то поєдинок розпочнеться, коли в Україні вже настане ранок 13 березня.
Розклад матчу за участю української тенісистки
04:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США), корт Stadium 1, 5-м запуском, після матчу Дімітров – Алькарас.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
Кіченок та Кенін проводять разом лише третій турнір. В Індіан-Веллсі їм вдалося здобути дві дебютні перемоги.
Нагадаємо, що напередодні у матчах четвертого кола одиночного розряду Еліна Світоліна обіграла американку Джессіку Пегулу, а Марта Костюк поступилася китаянці Чжен Ціньвень.