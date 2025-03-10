Людмила Кіченок пробилася у чвертьфінал парного розряду в Індіан-Веллсі

Людмила Кіченок у парі з Софією Кенін вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру в Індіан-Веллсі, обігравши китайський дует Сюй Іфань/Янь Чжаосюань.

Матч другого кола тривав 1 годину 31 хвилину і завершився перемогою українсько-американської пари з рахунком 6:3, 4:6, 10-6.

Кіченок та Кенін за гру 4 рази подали навиліт, зробили 7 подвійних помилок та 2 брейки. На рахунку їхніх суперниць жодного ейсу, 3 помилки на подачі та 2 брейки.

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Індіан-Веллс, США, хард, парний розряд

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло, 9 березня

Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Сюй Іфань/Янь Чжаосюань (Китай) 6:3, 4:6, 10-6

У наступному раунді на Людмилу та Софію очікує матч із переможницями протистояння між першими сіяними Катериною Синяковою (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) та Беатріс Хаддад Маєю (Бразилія)/Лаурою Зігемунд (Німеччина). Гра потенційних суперниць Кіченок та Кенін відбудеться 10 березня.

Нагадаємо, що у четверте коло одиночного розряду турніру в Індіан-Веллсі вийшли Марта Костюк та Еліна Світоліна.