Севілл після Костюк та Калініної здолала другу сіяну турніру в Мериді

Австралійська тенісистка Дар'я Севілл (121, Австралія) у чвертьфінальному матчі турніру серії WTA 500 Merida Open Makron перемогла другу сіяну Паулу Бадосу (11, Іспанія).

Після 1 години 17 хвилин боротьби іспанка, ведучи в рахунку 6:1, 3:5 відмовилася від продовження боротьби через погане самопочуття.

Севілл за гру не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 3 брейки. На рахунку її суперниці 2 ейси, 4 помилки на подачі та 4 брейки.

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Чвертьфінал, 28 лютого

Дар'я Севілл (Австралія) – Паула Бадоса (Іспанія) 1:6, 5:3, відмова Бадоси

Це була перша зустріч тенісисток. У півфіналі австралійка зустрінеться з Еміліаною Аранго (133, Колумбія).

Нагадаємо, що у першому колу турніру у Мериді Севілл перемогла Марту Костюк (19), а у другому раунді виявилася сильнішою за Ангеліну Калініну (52)