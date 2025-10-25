Кіченок не змогла пройти в фінал парного турніру WTA в Китаї

Надія Кіченок та представниця Філіппін Александра Еала поступилися дуету Катажина Пітер (Польща)/Джаніс Тджен (Індонезія) у півфіналі турніру серії WTA 250 у китайському Гуанчжоу.

Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 3:6, 5-10.

За матч Кіченок і Еала 1 раз подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та зробили 2 брейки. Їхні суперниці виконали 5 ейсів, 3 рази помилилися на подачі та зробили 4 брейки.

Galaxy Holding Group Guangzhou Open – WTA 250

Гуанчжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $275,094

Півфінал парного розряду, 25 жовтня

Катажина Пітер (Польща)/Джаніс Тджен (Індонезія) – Надія Кіченок (Україна)/Александра Еала (Філіппіни) 6:7(4), 3:6, 5-10

Півфінал став для українки п'ятим у сезоні, на її рахунку два парних титули.

Нагадаємо, що на старті парних змагань у Гуанчжоу Кіченок та Еала перемогли четвертий сіяний дует Емілі Епплтон (Велика Британія)/Тан Цяньхуей (Китай), а у чвертьфіналі обіграли "нейтральну" пару Поліна Кудерметова/Камілла Рахімова.