Кіченок та Еала обіграли росіянок і вийшли у півфінал турніру WTA в Китаї

Станіслав Матусевич — 24 жовтня 2025, 10:26
Кіченок та Еала обіграли росіянок і вийшли у півфінал турніру WTA в Китаї
Надія Кіченок (справа) і Александра Еала
btu.org.ua

Надія Кіченок разом з філіппінською тенісисткою Александрою Еалою обіграли "нейтральний" дует Поліна Кудерметова/Камілла Рахімова і вийшли у півфінал турніру серії WTA 250 у китайському Гуанчжоу.

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

За матч Кіченок і Еала 2 рази подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та зробили 4 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 5 разів помилилися на подачі та зробили 2 брейки.

Galaxy Holding Group Guangzhou Open WTA 250
Гуанчжоу, Китай, хард
Призовий фонд: $275,094
Чвертьфінал парного розряду, 24 жовтня

Надія Кіченок (Україна)/Александра Еала (Філіппіни)  Поліна Кудерметова/Камілла Рахімова (-) 6:3, 7:5

У наступномі колі змагань Кіченок і Еала зустрінуться з переможницями поєдинку між першими сіяними Квінн Глісон (США)/Єлена Приданкіна (-) та Катажина Пітер (Польща)/Джаніс Тджен Індонезія).

Півфінал стане для українки п'ятим у сезоні, вона змагатиметься за вихід у четвертий фінал.

Нагадаємо, що на старті парних змагань у Гуанчжоу Кіченок та Еала перемогли четвертий сіяний дует Емілі Епплтон (Велика Британія)/Тан Цяньхуей (Китай).

