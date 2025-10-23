Надія Кіченок зіграє у чвертьфіналі парного турніру WTA в Гуанчжоу

Надія Кіченок разом з філіппінською тенісисткою Александрою Еалою обіграли четвертий сіяний дует Емілі Епплтон (Велика Британія)/Тан Цяньхуей (Китай) і вийшли у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у китайському Гуанчжоу.

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

Поєдинок повинен був відбутися 22 жовтня, однак через дощ був перенесений на наступний день.

За матч Кіченок і Еала 2 рази подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та зробили 5 брейків. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 5 разів помилилися на подачі та зробили 2 брейки.

Galaxy Holding Group Guangzhou Open – WTA 250

Гуанчжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $275,094

Перше коло парного розряду, 23 жовтня

Надія Кіченок (Україна)/Александра Еала (Філіппіни) – Емілі Епплтон (Велика Британія)/Тан Цяньхуей (Китай) 6:4, 6:2

У наступному раунді змагань Кіченок і Еала зустрінуться з "нейтральною" парою Поліна Кудерметова/Камілла Рахімова.

Зазначимо, що Надія провела перший матч із новою напарницею. На останніх декількох турнірах Кіченок виступала з японкою Макото Ніномією, з якою виграла влітку турніри WTA 250 в Гамбурзі та Празі.