Надія Кіченок зіграє у чвертьфіналі парного турніру WTA в Гуанчжоу
Надія Кіченок разом з філіппінською тенісисткою Александрою Еалою обіграли четвертий сіяний дует Емілі Епплтон (Велика Британія)/Тан Цяньхуей (Китай) і вийшли у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у китайському Гуанчжоу.
Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.
Поєдинок повинен був відбутися 22 жовтня, однак через дощ був перенесений на наступний день.
За матч Кіченок і Еала 2 рази подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та зробили 5 брейків. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 5 разів помилилися на подачі та зробили 2 брейки.
Надія Кіченок (Україна)/Александра Еала (Філіппіни) – Емілі Епплтон (Велика Британія)/Тан Цяньхуей (Китай) 6:4, 6:2
У наступному раунді змагань Кіченок і Еала зустрінуться з "нейтральною" парою Поліна Кудерметова/Камілла Рахімова.
Зазначимо, що Надія провела перший матч із новою напарницею. На останніх декількох турнірах Кіченок виступала з японкою Макото Ніномією, з якою виграла влітку турніри WTA 250 в Гамбурзі та Празі.