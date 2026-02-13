Українська правда
Подрез впевнено обіграла третю сіяну і вийшла у півфінал турніру ITF у Франції

Станіслав Матусевич — 13 лютого 2026, 14:54
19-річна Вероніка Подрез (250) перемогла третю сіяну італійку Каміллу Розателло (224) у чвертьфіналі турніру серії ITF W50 у французькому Греноблі й вийшла у півфінал.

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W50, Grenoble
Гренобль, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $40,000
Чвертьфінал, 13 лютого

Вероніка Подрез (Україна) – Камілла Розателло (Італія) 6:1, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Подрез зіграє проти Селіни Неф (272, Швейцарія).

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Греноблі Вероніка Подрез перемогла іспанку Лусію Кортес Льорку (570), а у другому раунді пройшла Юстіну Мікульскіте (253, Литва).

