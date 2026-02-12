Подрез обіграла шосту сіяну і вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Франції

Вероніка Подрез (250) перемогла шосту сіяну представницю Литви Юстіну Мікульскіте (253) у другому колі турніру серії ITF W50 у французькому Греноблі й вийшла у чвертьфінал.

Гра тривала 1 годину 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 5 ейсів, 7 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

ITF W50, Grenoble

Гренобль, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $40,000

Друге коло, 12 лютого

Вероніка Подрез (Україна) – Юстіна Мікульскіте (Литва) 6:4, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між Каміллою Розателло (224, Італія) та Наєю Берекоечеа (466, Франція).

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Греноблі Вероніка Подрез перемогла іспанку Лусію Кортес Льорку (570).