Подрез обіграла шосту сіяну і вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Франції
Вероніка Подрез (250) перемогла шосту сіяну представницю Литви Юстіну Мікульскіте (253) у другому колі турніру серії ITF W50 у французькому Греноблі й вийшла у чвертьфінал.
Гра тривала 1 годину 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.
За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 5 ейсів, 7 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.
Вероніка Подрез (Україна) – Юстіна Мікульскіте (Литва) 6:4, 6:4
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між Каміллою Розателло (224, Італія) та Наєю Берекоечеа (466, Франція).
Нагадаємо, що в першому колі турніру в Греноблі Вероніка Подрез перемогла іспанку Лусію Кортес Льорку (570).