Подрез впевнено стартувала на турнірі ITF у Франції

Вероніка Подрез (250) вийшла у друге коло турніру серії ITF W50 у французькому Греноблі. В стартовому матчі 19-річна українка впевнено обіграла іспанку Лусію Кортес Льорку (570).

Гра тривала усього 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:3.

За поєдинок Подрез 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W50, Grenoble

Гренобль, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 11 лютого

Вероніка Подрез (Україна) – Лусія Кортес Льорка (Іспанія) 6:1, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між Жулі Бельгравер (266, Франція) та Юстіною Мікульскіте (253, Литва).

Нагадаємо, що минулого тижня Подрез дійшла до фіналу турніру серії ITF W75 у французькому Андрезьє-Бутеон, де поступилася росіянці Юлії Авдєєвій.