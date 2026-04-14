Подрез зустрінеться з сьомою сіяною у другому колі турніру в Руані

Італійська тенісистка Елізабетта Коччаретто (41) стала суперницею українки Вероніки Подрез (209) у другому колі турніру серії WTA 250 у французькому Руані.

Коччаретто є сьомою сіяною змагань. На старті вона вона за 2 години 13 хвилин перемогла "нейтральну" Аліну Чараєву (130) з рахунком 6:3, 4:6, 6:2.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Руан, Франція, грунт (зал)

Призовий фонд: $283,347

Перше коло, 14 квітня

Подрез і Коччаретто раніше не зустрічалися, італійка стане найрейтинговішою суперницею в кар'єрі українки.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Руані Вероніка Подрез обіграла екстретю ракетку світу Слоан Стівенс (552) зі США.

Також у другий раунд змагань вийшла перша сіяна українка Марта Костюк (28).