Усі розділи
Подрез зустрінеться з сьомою сіяною у другому колі турніру в Руані

Станіслав Матусевич — 14 квітня 2026, 18:59
Вероніка Подрез
Італійська тенісистка Елізабетта Коччаретто (41) стала суперницею українки Вероніки Подрез (209) у другому колі турніру серії WTA 250 у французькому Руані.

Коччаретто є сьомою сіяною змагань. На старті вона вона за 2 години 13 хвилин перемогла "нейтральну" Аліну Чараєву (130) з рахунком 6:3, 4:6, 6:2.

Open Capfinances Rouen Métropole WTA 250
Руан, Франція, грунт (зал)
Призовий фонд: $283,347
Перше коло, 14 квітня

Елізабетта Коччаретто (Італія) – Аліна Чараєва (-) 6:3, 4:6, 6:2

Подрез і Коччаретто раніше не зустрічалися, італійка стане найрейтинговішою суперницею в кар'єрі українки.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Руані Вероніка Подрез обіграла екстретю ракетку світу Слоан Стівенс (552) зі США.

Також у другий раунд змагань вийшла перша сіяна українка Марта Костюк (28).

