Подрез зустрінеться з сьомою сіяною у другому колі турніру в Руані
Вероніка Подрез
Італійська тенісистка Елізабетта Коччаретто (41) стала суперницею українки Вероніки Подрез (209) у другому колі турніру серії WTA 250 у французькому Руані.
Коччаретто є сьомою сіяною змагань. На старті вона вона за 2 години 13 хвилин перемогла "нейтральну" Аліну Чараєву (130) з рахунком 6:3, 4:6, 6:2.
Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250
Руан, Франція, грунт (зал)
Призовий фонд: $283,347
Перше коло, 14 квітня
Елізабетта Коччаретто (Італія) – Аліна Чараєва (-) 6:3, 4:6, 6:2
Подрез і Коччаретто раніше не зустрічалися, італійка стане найрейтинговішою суперницею в кар'єрі українки.
Нагадаємо, що в першому колі турніру в Руані Вероніка Подрез обіграла екстретю ракетку світу Слоан Стівенс (552) зі США.
Також у другий раунд змагань вийшла перша сіяна українка Марта Костюк (28).