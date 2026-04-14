Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Подрез прокоментувала дебютний виграний матч в основній сітці турнірів WTA

Станіслав Матусевич — 14 квітня 2026, 13:32
Подрез прокоментувала дебютний виграний матч в основній сітці турнірів WTA
Вероніка Подрез
btu.org.ua

19-річна українська тенісистка Вероніка Подрез розповіла про перемогу над екстретьою ракеткою світу американкою Слоан Стівенс у Руані, яка стала першою в кар'єрі українки в основній сітці турніру серії WTA 250.

Слова спортсменки передає Великий теніс України.

ьогодні я просто намагалася грати без стресу. Думаю, я відчувала впевненість завдяки двом попереднім матчам у кваліфікації, у яких почувалася добре, тож просто намагалася повторити це сьогодні і все вийшло, тому я щаслива.

Моя мета – рухатися матч за матчем, не думати надто багато і просто намагатися показувати свою гру та продовжувати в тому ж дусі", – сказала Подрез.

У другому колі змагань Вероніка зустрінеться з сильнішою в матчі між Елізабеттою Коччаретто (41, Італія) та Аліною Чараєвою (130, -).

Нагадаємо, що в Руані Подрез пройшла кваліфікацію, у півфіналі якої легко здолала японку Момоко Коборі (422), а у матчі за вихід в основу розгромила чешку Домініку Шалкову (124).

Руан Вероніка Подрез

Вероніка Подрез

Останні новини