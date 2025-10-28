Троє українок програли в парному розряді на турнірі WTA у Гонконгу

Надія Кіченок, а також сестри Марина та Надія Колб не зуміли подолати перше коло в парному розряді турніру серії WTA 250 у Гонконгу. Кіченок та японка Макото Ніномія, посіяні другими, поступилися дуету Момоко Коборі/Пенгтарн Пліпуех (Тайланд) з рахунком 5:7, 4:6.

Сестри Колб залишили змагання, не зумівши взяти жодного гейму в матчі проти китаянок Цян Сіньюй/Ван Яфань – 0:6, 0:6.

Prudential Hong Kong Tennis Open – WTA 250

Гонконг, хард

Призовий фонд: $275,094

Перше коло парного розряду, 28 жовтня

Момоко Коборі (Японія)/Пенгтарн Пліпуех (Тайланд) – Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) 7:5, 6:4

Цян Сіньюй/Ван Яфань (Китай) – Марина Колб/Надія Колб (Україна) 6:0, 6:0

Кіченок і Ніномія програли вдруге поспіль після серії з 10 переможних матчів разом. Нагадаємо, що влітку українка та японка стали переможницями парних турнірів WTA 250 у Гамбурзі та Празі.