Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Троє українок програли в парному розряді на турнірі WTA у Гонконгу

Станіслав Матусевич — 28 жовтня 2025, 15:41
Троє українок програли в парному розряді на турнірі WTA у Гонконгу
Надія Кіченок (справа) і Макото Ніномія
btu.org.ua

Надія Кіченок, а також сестри Марина та Надія Колб не зуміли подолати перше коло в парному розряді турніру серії WTA 250 у Гонконгу. Кіченок та японка Макото Ніномія, посіяні другими, поступилися дуету Момоко Коборі/Пенгтарн Пліпуех (Тайланд) з рахунком 5:7, 4:6.

Сестри Колб залишили змагання, не зумівши взяти жодного гейму в матчі проти китаянок Цян Сіньюй/Ван Яфань – 0:6, 0:6.

Prudential Hong Kong Tennis Open WTA 250
Гонконг, хард
Призовий фонд: $275,094
Перше коло парного розряду, 28 жовтня

Момоко Коборі (Японія)/Пенгтарн Пліпуех (Тайланд) Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) 7:5, 6:4

Цян Сіньюй/Ван Яфань (Китай) Марина Колб/Надія Колб (Україна) 6:0, 6:0

Кіченок і Ніномія програли вдруге поспіль після серії з 10 переможних матчів разом. Нагадаємо, що влітку українка та японка стали переможницями парних турнірів WTA 250 у Гамбурзі та Празі.

Надія Кіченок парний розряд Надія Колб Марина Колб WTA 250

Надія Кіченок

Кіченок не змогла пройти в фінал парного турніру WTA в Китаї
Кіченок та Еала обіграли росіянок і вийшли у півфінал турніру WTA в Китаї
Надія Кіченок зіграє у чвертьфіналі парного турніру WTA в Гуанчжоу
Кіченок не змогла вийти у півфінал парного розряду в Нінбо
Надія Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA в Осаці

Останні новини