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Сенсаційна півфіналістка Ролан Гаррос стане наступною суперницею Ястремської у Гамбурзі

Станіслав Матусевич — 18 липня 2025, 22:28
Сенсаційна півфіналістка Ролан Гаррос стане наступною суперницею Ястремської у Гамбурзі
Лоїс Буассон
Getty images

Француженка Лоїс Буассон (63), яка стала несподіваною півфіналісткою Ролан Гаррос 2025, стала суперницею Даяни Ястремської (39) по півфіналу турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У чвертьфіналі змагань п'ята сіяна впевнено обіграла болгарку Вікторію Томову (105).

Гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

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Буассон за гру подала 5 ейсів, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодної подачі навиліт, 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Hamburg European Open – WTA 250
Гамбург, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $275,094
Чвертьфінал, 18 липня

Лоїс Буассон(Франція) – Вікторія Томова (Болгарія) 6:3, 6:3

Буассон і Ястремська раніше не зустрічалися. 

Нагадаємо, що на старті турніру в Гамбурзі Даяна Ястремська впоралася з Юлією Німаєр (184, Німеччина), у другому колі впевнено обіграла Діан Паррі (98, Франція), а у чвертьфіналі дотиснула Далму Гальфі (111, Угорщина).

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