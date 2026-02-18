Світоліна побореться за третій титул: визначилися чвертьфінальні пари турніру в Дубаї

18 лютого визначилися всі чвертьфіналістки турніру серії WTA 1000 в Дубаї, ОАЕ. Серед них є й українка Еліна Світоліна (9), яка ставала тут чемпіонкою у 2017-18 роках.

Перша ракетка України у трьох сетах обіграла швейцарку Белінду Бенчич (13) – 4:6, 6:1, 6:3. У наступному матчі Еліна зустрінеться з "лакі-лузеркою" з Хорватії Антонією Ружич, у третьому сеті поєдинку проти якої знялася чинна чемпіонка Australian Open, казахстанка Єлена Рибакіна. Світоліна та Ружич раніше не перетиналися на корті.

В інших поєдинках обійшлося без серйозних несподіванок.

У чверті сітки разом зі Світоліною опинилися Коко Гофф (4, США) та Александра Еала (47, Філіппіни). Гофф відіграла 3 матч-пойнти в бельгійки Елізе Мертенс (22) на тай-брейку другого сету та зробила загалом 16 подвійних помилок (2:6, 7:6(9), 6:3). Еала впоралася з румункою Сораною Кирстею (7:5, 6:4) й вдруге у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі "тисячника".

Нижню половину сітки склали Клара Таусон (15, Данія), Аманда Анісімова (6, США), Мірра Андрєєва (7, -) та Джессіка Пегула (5, США). Зазначимо, що Андрєєва є чинною чемпіонкою турніру в Досі.

Чвертьфінальні пари турніру в Дубаї

Еліна Світоліна (Україна) – Антонія Ружич (Хорватія)

Коко Гофф (США) – Александра Еала (Філіппіни)

Клара Таусон (Данія) – Джессіка Пегула (США)

Мірра Андрєєва (-) – Аманда Анісімова (США)

Матчі цієї стадії змагань відбудуться 19 лютого. Поєдинок першої ракетки України розпочнеться орієнтовно о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, що на сайті Чемпіон можна подивитися огляд гри між Еліною Світоліною та Беліндою Бенчич.