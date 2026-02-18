Перший чвертьфінал у Дубаї за 7 років: огляд матчу Світоліна – Бенчич

Перша ракетка України Еліна Світоліна (9) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000, що відбувається в Дубаї. Наша тенісистка зламала опір швейцарки Белінди Бенчич.

Гра тривала 2 години 2 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:1, 6:3.

Огляд матчу

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Третє коло, 18 лютого

Еліна Світоліна (Україна) – Белінда Бенчич (Швейцарія) 4:6, 6:1, 6:3

Тенісистки зустрічалися вшосте, українка перемогла в чотирьох останніх матчах. У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти Антонії Ружич (67, Хорватія), яка трохи раніше через відмову суперниці пройшла Єлену Рибакіну (3, Казахстан). Матч відбудеться 19 лютого, час його початку визначиться пізніше.

Зазначимо, що Світоліна та Бенчич є двома тенісистками-мамами, що знаходяться найвище в поточному рейтингу WTA.

Еліна вигравала змагання в Дубаї у 2017 та 2018 роках, а востаннє доходила тут до чвертьфіналу у 2019-му.

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Об'єднаних Арабських Еміратах Світоліна пройшла іспанку Паулу Бадосу (70), яка відмовилася від продовження поєдинку після програного першого сету.