Світоліна та Ястремська дізналися перших суперниць на турнірі WTA 1000 у Дубаї

Відбулося жеребкування другого турніру серії WTA 1000 в поточному сезоні, який з 15 по 21 лютого відбудеться у Дубаї, ОАЕ.

На змаганнях виступлять дві українські тенісистки: Еліна Світоліна (9) та Даяна Ястремська (42).

Світоліна отримала 7 номер посіву, тому перше коло пропускає. У другому раунді перша ракетка України зіграє з переможницею матчу між Катериною Синяковою (44, Чехія) та Паулою Бадосою (64, Іспанія).

Ястремська на старті турніру протистоятиме тенісистці з Індонезії Джаніс Тджен (46). Раніше вони між собою не зустрічалися. У випадку перемоги надалі на Даяну очікує поєдинок із сильнішою в грі Людмила Самсонова (17, -) – Лейла Фернандес (27, Канада).

Нагадаємо, що змагання в Дубаї через травму пропустить Марта Костюк (23). Також не зіграють в Еміратах дві перші ракетки світу, Аріна Сабалєнка (-) та Іга Швьонтек (Польща).