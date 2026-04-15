Світоліна відреагувала на можливість стати капітаном збірної України

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) оцінила можливість в майбутньому стати капітаном національної команди.

Її слова передає BTU.

"Я ніколи серйозно про це не думала. Зараз мій фонд вже допомагає жіночій збірній України, ми вже три роки займаємося менеджментом команди – і це важливий крок. Наша національна федерація звернулась до нас, щоб ми могли підтримати команду. І я дуже рада, що ми займаємось цим менеджментом і також знаємо тепер усю цю кухню зсередини.

Щодо ролі капітанки – не знаю. Зараз у нас є чудовий капітан Ілля Марченко, який сам виступав на дуже хорошому рівні. У нас сильна команда підтримки, а також Сергій Стаховський як радник. Щоразу, коли я в Україні, я тренуюсь з ним, він дуже досвідчений і має багато знань як з одиночного, так і парного тенісу. Є й тренер команди Іван Сергеєв, який теж добре виконує свою роботу. У нас фактично є три колишні гравці високого рівня, тому команда зараз працює добре.

Можливо, колись у майбутньому, але наразі мені ближча роль "за лаштунками" і та робота, яку робить мій фонд для підтримки збірної. Все це працює добре і, схоже, що тенісистки також щасливі", – розповіла Світоліна.