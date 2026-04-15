Світоліна назвала свою тенісну ціль після повернення в десятку світового рейтингу

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася думками про повернення до десятки рейтингу WTA та розповіла про свою наступну мету після досягнення проміжної.

Її слова передає BTU.

Тенісистка висловилась щодо поєднання материнства з виступами на найвищому рівні. Вона має дуже амбітні цілі, а саме – хоче виграти "мейджор".

"Повернутися до топ-10 – це чудове відчуття. Це була моя мета як цього, так і минулого року. Але я намагаюся не зупинятися на цьому та не відчувати повного задоволення, бо хочу досягти більшого. Я хочу піднятися ще вище та виграти турнір Grand Slam, звісно. Це завжди була моя мета. Це досягнення додає мені впевненості, але я прагну більшого та хочу ставати кращою. Можливо, вже після завершення кар'єри я зможу повною мірою його оцінити. Для мам, які планують народити дитину та повернутися в спорт, це доказ того, що це можливо. Є багато гравчинь, яким це вдалося, і я рада бути серед цих чудових тенісисток", – сказала Світоліна.

Зазначимо, що наразі Еліна посідає сьому сходинку в рейтингу WTA. Вона свій наступний матч проведе 15 квітня в 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Штутгарті.

Гра розпочнеться не раніше 21:00. Напередодні очікуваннями від цього протистояння поділилась її майбутня суперниця Єва Лис.