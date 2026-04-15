Вона дивовижна тенісистка: Лис поділилась очікуваннями від матчу зі Світоліною

Денис Іваненко — 15 квітня 2026, 12:16
Єва Лис
Getty Images

Німецька тенісистка українського походження Єва Лис висловилась про майбутню зустріч з Еліною Світоліною в 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Штутгарті.

Її слова передає BTU.

Спортсменка заявила, що з нетерпінням очікує на цю гру. Вона віддала належне першій ракетці України та переконана, що матиме велику підтримку трибун.

"Не думаю, що я проти неї вже грала, але дивилася декілька її матчів. Вона дивовижна тенісистка, досвідченіша за мене. Але знову ж таки, на мені немає ніякого тиску, я відчуваю себе тут як удома. Я знаю, що ви будете мене підтримувати, тож побачимо, як вона з цим справлятиметься", – сказала Лис.

Зазначимо, що протистояння між Лис і Світоліною відбудеться 15 квітня останнім запуском на Центральному корті. Воно розпочнеться не раніше 21:00 за київським часом.

Минулого місяця Єва зустрічалась з іншою українкою – Юлією Стародубцевою. Тоді уродженка Каховки на "тисячнику" в Маямі перемогла у двох сетах.

Еліна Світоліна Штутгарт Єва Лис

