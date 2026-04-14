Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна зустрінеться з німкенею українського походження в другому колі турніру в Штутгарті

Станіслав Матусевич — 14 квітня 2026, 22:28
Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) як четверта сіяна розпочне змагання на турнірі серії WTA 500 у Штутгарті з другого кола. На цій стадії її суперницею стане уродженка Києва, німкеня Єва Лис (78).

У першому раунді Лис у непростому поєдинку, що тривав 2 години 16 хвилин, здолала іспанку Паулу Бадосу (106) з рахунком 2:6, 7:5, 6:4.

Porsche Tennis Grand Prix WTA 500
Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)
Призовий фонд: €1,049,083
Перше коло, 14 квітня

Єва Лис (Німеччина) – Паула Бадоса (Іспанія) 2:6, 7:5, 6:4

Світоліна та Лис раніше не зустрічалися. Їхній поєдинок у Штутгарті відбудеться 15 квітня орієнтовно о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в друге коло одиночного розряду турніру серії WTA 250 в Руані напередодні вийшли українки Марта Костюк (28) та Вероніка Подрез (209).

Останні новини