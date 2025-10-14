Завацька не зуміла пройти перше коло на турнірі WTA в Китаї

Катаріна Завацька не зуміла вийти у друге коло турніру серії WTA 125 в китайському Цзинані. Українка, яка подолала кваліфікацію, на старті основної сітки змагань поступилася місцевій спортсменці Вей Сицзя (195).

Гра тривала 1 годину 51 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 6:7(4).

У другій партії Катаріна вела 5:4 з брейком, однак не зуміла подати на сет.

За поєдинок Завацька не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Jinan Open – WTA 125

Цзинань, Китай, хард

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 14 жовтня

Вей Сицзя (Китай) – Катаріна Завацька (Україна) 7:5, 7:6(4)

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Завацька вперше цього року зіграла в основній сітці турніру серії WTA 125.

Нагадаємо, що на іншому турнірі в Китаї, який проходить у Нінбо і має категорію WTA 500, у друге коло змагань пробилися Юлія Стародубцева (131) та Даяна Ястремська (30).