Завацька програла у фіналі кваліфікації турніру WTA в Колумбії
Катаріна Завацька (292) поступилася в фіналі кваліфікації турніру серії WTA 250 у колумбійській Боготі француженці Селіні Янічієвич (243).
Гра тривала 1 годину 58 хвилини, переривалася через дощ і завершилася з рахунком 2:6, 5:7.
У другій партії українка вела 5:3, однак розгубила перевагу.
За поєдинок Завацька не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 6 помилок на подачі та 5 брейків.
Селіна Янічієвич (Франція) – Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 7:5
Суперниці зустрічалися втретє, француженка має дві перемоги.
Завацька вперше намагалася пробитися в основну сітку турніру WTA за останні 15 місяців.
Нагадаємо, що Ангеліна Калініна не зуміла виграти фінал турніру серії WTA 250 у хорватському Дубровнику.