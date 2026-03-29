Завацька програла у фіналі кваліфікації турніру WTA в Колумбії

Катаріна Завацька (292) поступилася в фіналі кваліфікації турніру серії WTA 250 у колумбійській Боготі француженці Селіні Янічієвич (243).

Гра тривала 1 годину 58 хвилини, переривалася через дощ і завершилася з рахунком 2:6, 5:7.

У другій партії українка вела 5:3, однак розгубила перевагу.

За поєдинок Завацька не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 6 помилок на подачі та 5 брейків.

Copa Colsanitas Colsubsidio – WTA 250

Богота, Колумбія, грунт

Призовий фонд: $283,347

Фінал кваліфікації, 29 березня

Селіна Янічієвич (Франція) – Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 7:5

Суперниці зустрічалися втретє, француженка має дві перемоги.

Завацька вперше намагалася пробитися в основну сітку турніру WTA за останні 15 місяців.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна не зуміла виграти фінал турніру серії WTA 250 у хорватському Дубровнику.