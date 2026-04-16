Завацька вдало стартувала на турнірі ITF у Словенії
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька (251) вийшла у друге коло турніру серії ITF W75 у словенському Порторожі. На старті змагань українка обіграла словачку Вікторію Грунчакову (215).
Гра тривала дві з половиною години і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 6:2.
ITF W75, Portoroz
Порторож, Словенія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 16 квітня
Катаріна Завацька (Україна) – Вікторія Грунчакова (Словаччина) 3:6, 6:4, 6:2
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Завацька зіграє проти сьомої сіяної Ліни Гьорчески (191, Македонія).
Раніше повідомлялося, що 14-річна українка Софія Бєлінська виграла свій перший матч на професійному турнірі ITF.