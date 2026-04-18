Завацька програла досвідченій іспанці у чвертьфіналі турніру ITF у Словенії

Катаріна Завацька (251) не зуміла вийти у півфінал турніру серії ITF W75 у словенському Порторожі. У чвертьфіналі змагань українка поступилася відомій іспанці Сарі Соррібес Тормо (528).

Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 2:6.

За поєдинок Завацька не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок і зробила 3 брейки. Її суперниця має таку ж статистику на подачах, але виконала 6 брейків.

ITF W75, Portoroz

Порторож, Словенія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 18 квітня

Сара Соррібес Тормо (Іспанія) – Катаріна Завацька (Іспанія) 6:4, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Порторожі Катаріна Завацька перемогла словачку Вікторію Грунчакову (215), а в другому раунді розгромила македонку Ліну Гьорческу (191).