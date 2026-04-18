Завацька програла досвідченій іспанці у чвертьфіналі турніру ITF у Словенії
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька (251) не зуміла вийти у півфінал турніру серії ITF W75 у словенському Порторожі. У чвертьфіналі змагань українка поступилася відомій іспанці Сарі Соррібес Тормо (528).
Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 2:6.
За поєдинок Завацька не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок і зробила 3 брейки. Її суперниця має таку ж статистику на подачах, але виконала 6 брейків.
ITF W75, Portoroz
Порторож, Словенія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Чвертьфінал, 18 квітня
Сара Соррібес Тормо (Іспанія) – Катаріна Завацька (Іспанія) 6:4, 6:2
Суперниці раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що в першому колі турніру в Порторожі Катаріна Завацька перемогла словачку Вікторію Грунчакову (215), а в другому раунді розгромила македонку Ліну Гьорческу (191).