Завацька легко вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Словенії

Станіслав Матусевич — 17 квітня 2026, 16:54
Завацька легко вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Словенії
Катаріна Завацька (251) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75 у словенському Порторожі. У другому колі змагань українка розгромила сьому сіяну представницю Північної Македонії Ліну Гьорческу (191).

Гра тривала 1 годину 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.

За поєдинок Завацька не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку і 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.

ITF W75, Portoroz
Порторож, Словенія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 17 квітня

Катаріна Завацька (Україна) – Ліна Гьорческа (Північна Македонія) 6:2, 6:0

Суперниці зустрічалися вдруге, українка не програвала. У чвертьфіналі змагань Завацька зіграє проти іспанки Сари Соррібес Тормо (528).

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Порторожі Катаріна Завацька перемогла словачку Вікторію Грунчакову (215).

