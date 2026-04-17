Завацька легко вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Словенії
Катаріна Завацька (251) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75 у словенському Порторожі. У другому колі змагань українка розгромила сьому сіяну представницю Північної Македонії Ліну Гьорческу (191).
Гра тривала 1 годину 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.
За поєдинок Завацька не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку і 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.
Суперниці зустрічалися вдруге, українка не програвала. У чвертьфіналі змагань Завацька зіграє проти іспанки Сари Соррібес Тормо (528).
Нагадаємо, що в першому колі турніру в Порторожі Катаріна Завацька перемогла словачку Вікторію Грунчакову (215).