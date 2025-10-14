Ястремська вийшла у друге коло турніру в Нінбо, перервавши серію поразок

Даяна Ястремська (30) успішно стартувала на турнірі серії WTA 500 в китайському Нінбо. У першому колі українка обіграла канадійку Вікторію Мбоко (24), перервавши невдалу серію з чотирьох поразок поспіль.

Гра тривала 1 годину 52 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(3).

Ястремська провела поєдинок із серйозними перепадами, однак у потрібні моменти все ж продемонструвала зібраність.

У першій партії Даяна поступался 2:3 з брейком, після чого забрала чотири гейми поспіль. У другому сеті справи були ще гірші: Мбоко повела 5:2, однак українка вирівняла становище й дотиснула опонентку на тай-брейку.

За поєдинок Ястремська 2 рази подала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 7 разів помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло, 14 жовтня

Даяна Ястремська (Україна) – Вікторія Мбоко (Канада) 6:3, 7:6(3)

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти Єлени Рибакіної (9, Казахстан), яка веде боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір.

Нагадаємо, що напередодні у друге коло турніру в Нінбо пройшла Юлія Стародубцева (131).