Джокович несподівано програв у другому колі Мастерсу в Цинциннаті
Новак Джокович
Instagram Новака Джоковича
39-річний сербський тенісист Новак Джокович (5) не зумів виграти стартовий для себе матч другого кола на Мастерсі в Цинциннаті, поступившись аргентинцю Тьяго Тіранте (50).
Гра тривала 2 години 44 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 4:6.
Джокович під час поєдинку мав проблеми зі здоров'ям і викликав на корт лікаря через нудоту.
Cincinnati Open – АТР 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Друге коло, 16 серпня
Новак Джокович (Сербія) – Тьяго Тіранте (Аргентина) 6:2, 4:6, 4:6
Тенісисти раніше не зустрічалися. наступному колі змагань Тіранте зіграє проти іспанця Мартіна Ландалусе (67).
Джокович за кар'єру тричі ставав переможцем Мастерсу в Цинциннаті (2018, 2020, 2023).
Нагадаємо, що напередодні американець Бен Шелтон захистив титул чемпіона на "тисячнику" в Монреалі.