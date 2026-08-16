Джокович несподівано програв у другому колі Мастерсу в Цинциннаті

39-річний сербський тенісист Новак Джокович (5) не зумів виграти стартовий для себе матч другого кола на Мастерсі в Цинциннаті, поступившись аргентинцю Тьяго Тіранте (50).

Гра тривала 2 години 44 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 4:6.

Джокович під час поєдинку мав проблеми зі здоров'ям і викликав на корт лікаря через нудоту.

Cincinnati Open – АТР 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 16 серпня

Новак Джокович (Сербія) – Тьяго Тіранте (Аргентина) 6:2, 4:6, 4:6

Тенісисти раніше не зустрічалися. наступному колі змагань Тіранте зіграє проти іспанця Мартіна Ландалусе (67).

Джокович за кар'єру тричі ставав переможцем Мастерсу в Цинциннаті (2018, 2020, 2023).

Нагадаємо, що напередодні американець Бен Шелтон захистив титул чемпіона на "тисячнику" в Монреалі.