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Джокович несподівано програв у другому колі Мастерсу в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 16 серпня 2026, 02:23
Джокович несподівано програв у другому колі Мастерсу в Цинциннаті
Новак Джокович
Instagram Новака Джоковича

39-річний сербський тенісист Новак Джокович (5) не зумів виграти стартовий для себе матч другого кола на Мастерсі в Цинциннаті, поступившись аргентинцю Тьяго Тіранте (50).

Гра тривала 2 години 44 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 4:6.

Джокович під час поєдинку мав проблеми зі здоров'ям і викликав на корт лікаря через нудоту.

Cincinnati Open – АТР 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Друге коло, 16 серпня

Новак Джокович (Сербія) – Тьяго Тіранте (Аргентина) 6:2, 4:6, 4:6

Тенісисти раніше не зустрічалися.  наступному колі змагань Тіранте зіграє проти іспанця Мартіна Ландалусе (67).

Джокович за кар'єру тричі ставав переможцем Мастерсу в Цинциннаті (2018, 2020, 2023).

Нагадаємо, що напередодні американець Бен Шелтон захистив титул чемпіона на "тисячнику" в Монреалі.

Новак Джокович мастерс Цинциннаті

Новак Джокович

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