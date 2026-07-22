Калініна впевнено вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Гамбурзі

Ангеліна Калініна (56) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у Гамбурзі. Українка, посіяна під другим номером, впевнено перемогла аргентинку Марію Лурдес Карле (231).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:3.

Матч проходив за умов сильного вітру й декілька разів переривався через дощ.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 2 брейки.

MSC Hamburg Ladies Open – WTA 250

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $246,388

Друге коло, 22 липня

Ангеліна Калініна (Україна) – Марія Лурдес Карле (Аргентина) 6:1, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі Калініна зіграє з сильнішою в матчі між німкенями Тамарою Корпач (81) та Юлією Штусек (435).

Нагадаємо, напередодні до другого кола турніру в Гамбурзі пробилася інша українка, Олександра Олійникова (45).