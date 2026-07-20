Фактично кожен м'яч давався важко: Калініна – про гру з Кеведо в першому колі на турнірі в Гамбурзі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (56) зазначила, що матч проти іспанки Кейтлін Кеведо (101) пройшов дуже виснажливо, проте сама гра була на високому рівні.

Її слова передає BTU.

"Сьогодні фактично кожен м'яч давався важко. Тож справа не лише у кінцівці. Весь матч, на мою думку, пройшов на дуже високому рівні – це була справжня гра у ґрунтовому стилі. А вона, на мою думку, дивовижна тенісистка.

Це була наша перша зустріч. Ми раніше ніколи не грали одна проти одної. Тож сьогоднішній матч був дуже важким. Але я справді задоволена рівнем гри, за винятком, звісно, моєї подачі".

Також уродженка столиці України пожартувала, що в наступному поєдинку зможе подавати краще.

"Що у наступному раунді я зможу подавати краще".

Нагадаємо, що Калініна вийшла у друге коло турніру серії WTA 250, здобувши звитягу над Кеведо з рахунком 7:5, 6:4. У наступному колі Калініна зіграє з сильнішою в матчі між Марією Лурдес Карле (231, Аргентина) та Юле Німаєр (566, Німеччина).