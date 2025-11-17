Сіннер – про титул на АТР Finals: Відчуваю, що став кращим гравцем, ніж минулого року

Друга ракетка світу Яннік Сіннер поділився емоціями від перемоги на Підсумковому турнірі в Турині та підбив підсумки сезону для себе.

Слова тенісиста наводить офіційний сайт АТР.

"Ц е неймовірні емоції – завершити сезон тут, у Турині, перед домашньою публікою. Це останній матч року, і це неймовірне відчуття. Дуже зворушливо було бачити всю мою команду та близьких людей у боксі. Я справді дуже щасливий", – не приховував задоволення італієць.

Сіннер порівняв сезон-2025 у своєму виконанні з минулим роком, який він завершив на вершині світового рейтингу.

"Поточного року сезон був неймовірним, минулого року – теж. Але цього року я виходив до чотирьох фіналів турнірів Grand Slam, переміг тут, на Підсумковому турнірі, маю хорошу переможну серію наприкінці сезону. Це фантастично. Але найбільше я відчуваю, що став кращим гравцем, ніж минулого року. І це найважливіше. Це частина процесу. Я завжди кажу і вірю, що якщо продовжувати працювати і намагатися ставати кращим – результат прийде. Цього року так і сталося. Я дуже задоволений цим сезоном".

Яннік проаналізував, які аспекти своєї гри він поліпшив та віддав належне своєму супернику по фіналу в Турині, Карлосу Алькарасу.

"Зміни в моїй грі дуже позитивні, насамперед у подачі. У грі на задній лінії я став більш непередбачуваним. Це працює краще. Я все ще бачу простір для поліпшення окремих моментів. Але потрібно віддати належне і супернику. Карлос – неймовірний гравець, величезний талант. Проти нього кожне очко треба заробляти максимально правильно, потрібно виходити за власні межі".

