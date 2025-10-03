Українська правда
Снігур вийшла в півфінал турніру ITF у Словаччині

Станіслав Матусевич — 3 жовтня 2025, 17:54
Дар'я Снігур
btu.org.ua

Дар'я Снігур (184) у чвертьфінальному поєдинку турніру серії ITF W75, який проходить у словацькій Братиславі, обіграла місцеву тенісистку Катаріну Кужмову (382) і вийшла у півфінал.

Матч тривав 1 годину 27 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(5).

За поєдинок Снігур обійшлася без подач навиліт, зробила 2 подвійні помилка та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

ITF W75, Bratislava
Братислава, Словаччина, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Чвертьфінал, 3 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Катаріна Кужмова (Словаччина) 6:3, 7:6(5)

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Снігур зіграє з росіянкою Александрою Корнєєвою (191).

Нагадаємо, що на старті турніру в Братиславі Дар'я Снігур обіграла Джину Файстель (611, Польща), а в другому колі була сильнішою за чешку Юлію Паштікову (834).

