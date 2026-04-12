Єсипчук із камбеком стала чемпіонкою турніру ITF у Тунісі
Дар'я Єсипчук (729) стала переможницею турніру серії ITF W15 у туніському Монастірі, обігравши у фіналі другу сіяну німкеню Єву Марі Ворачек (523).
Гра тривала 2 години 37 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 7:6(3), 6:3.
У другій партії українка програвала 3:5, однак зуміла переломити хід матчу.
За поєдинок Єсипчук 2 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 6 брейків.
Тенісистки раніше не зустрічалися.
Для 20-річної Єсипчук титул став другим одиночним трофеєм на турнірах ITF у кар'єрі.
Раніше повідомлялося, що 14-річна українка Софія Бєлінська виграла свій перший матч на дорослих турнірах.