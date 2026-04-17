14-річна Бєлінська пробилася у дебютний чвертьфінал дорослого турніру ITF

14-річна Софія Бєлінська вийшла у чвертьфінал другого у своїй кар'єрі професійного турніру. У другому колі турніру серії ITF W15 в американському Орландо українка обіграла четверту сіяну Луїзу Фуллану (506, Бразилія).

Гра тривала 3 години 43 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 7:6(5), 6:4.

ITF W15, Orlando

Орладо, США, грунт

Призовий фонд: $15,000

Друге коло, 17 квітня

Це перший у кар'єрі чвертьфінал юної українки. Наступною суперницею Бєлінської стане американка Ава Маркхем (686).

Нагадаємо, що минулого тижня Софія Бєлінська виграла перший матч у житті на дебютному дорослому професійному турнірі. Сталося це в американській Боніта-Спрінгс.