14-річна Бєлінська пробилася у дебютний чвертьфінал дорослого турніру ITF

Станіслав Матусевич — 17 квітня 2026, 12:51
14-річна Бєлінська пробилася у дебютний чвертьфінал дорослого турніру ITF
14-річна Софія Бєлінська вийшла у чвертьфінал другого у своїй кар'єрі професійного турніру. У другому колі турніру серії ITF W15 в американському Орландо українка обіграла четверту сіяну Луїзу Фуллану (506, Бразилія).

Гра тривала 3 години 43 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 7:6(5), 6:4.

ITF W15, Orlando
Орладо, США, грунт
Призовий фонд: $15,000
Друге коло, 17 квітня

Софія Бєлінська (Україна) – Луїза Фуллана (Бразилія) 5:7, 7:6(5), 6:4

Це перший у кар'єрі чвертьфінал юної українки. Наступною суперницею Бєлінської стане американка Ава Маркхем (686).

Нагадаємо, що минулого тижня Софія Бєлінська виграла перший матч у житті на дебютному дорослому професійному турнірі. Сталося це в американській Боніта-Спрінгс.

14-річна українська тенісистка виграла свій перший матч на професійному рівні
14-річна Белінська поступилась росіянці в 3 колі юніорського Australian Open
14-річна Бєлінська вийшла у третє коло юніорського Australian Open
Четверо українських юніорів отримали стартових суперників на Australian Open
Три українські тенісистки отримають грошові гранти від ITF

