14-річна Бєлінська пробилася у дебютний чвертьфінал дорослого турніру ITF
Софія Бєлінська
14-річна Софія Бєлінська вийшла у чвертьфінал другого у своїй кар'єрі професійного турніру. У другому колі турніру серії ITF W15 в американському Орландо українка обіграла четверту сіяну Луїзу Фуллану (506, Бразилія).
Гра тривала 3 години 43 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 7:6(5), 6:4.
ITF W15, Orlando
Орладо, США, грунт
Призовий фонд: $15,000
Друге коло, 17 квітня
Софія Бєлінська (Україна) – Луїза Фуллана (Бразилія) 5:7, 7:6(5), 6:4
Це перший у кар'єрі чвертьфінал юної українки. Наступною суперницею Бєлінської стане американка Ава Маркхем (686).
Нагадаємо, що минулого тижня Софія Бєлінська виграла перший матч у житті на дебютному дорослому професійному турнірі. Сталося це в американській Боніта-Спрінгс.