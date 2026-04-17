14-річна українка вийшла у півфінал другого в кар'єрі професійного турніру

14-річна українка Софія Бєлінська, яка проводить лише другий професійний турнір у кар'єрі, впевнено вийшла у півфінал турніру серії ITF W15 в американському Орландо. Юна тенісистка обіграла у чвертьфіналі місцеву спортсменку Аву Маркхем (686).

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

За поєдинок Бєлінська 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця також виконала 1 ейс і зробила 6 помилок на подачі, однак спромоглася лише на 3 брейки.

ITF W15, Orlando

Орладо, США, грунт

Призовий фонд: $15,000

Чвертьфінал, 17 квітня

Софія Бєлінська (Україна) – Ава Маркхем (США) 6:3, 6:2

Наступною суперницею українки стане бельгійка Марго Маке (883).

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Орландо Бєлінська здолала у важкому матчі бразилійку Луїзу Фуллану (506).