Снігур вдало стартувала на турнірі ITF у Братиславі

Дар'я Снігур легко вийшла у друге коло турніру серії ITF W75, який проходить у словацькій Братиславі. Друга сіяна українка обіграла польську тенісистку Джину Файстель (611).

Матч тривав 56 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.

За поєдинок Снігур 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, не помилялася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W75, Bratislava

Братислава, Словаччина, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 1 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Джина Файстель (Польща) 6:1, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з Юлією Паштіковою (834, Чехія).

Нагадаємо, що два тижні тому Дар'я Снігур зупинилася на стадії чвертьфіналу турніру серії WTA 125 у португальській Калдаш-да-Раїньї.