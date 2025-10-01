Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Снігур вдало стартувала на турнірі ITF у Братиславі

Станіслав Матусевич — 1 жовтня 2025, 20:29
Снігур вдало стартувала на турнірі ITF у Братиславі
Дар'я Снігур
Instagram

Дар'я Снігур легко вийшла у друге коло турніру серії ITF W75, який проходить у словацькій Братиславі. Друга сіяна українка обіграла польську тенісистку Джину Файстель (611).

Матч тривав 56 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.

За поєдинок Снігур 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, не помилялася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W75, Bratislava
Братислава, Словаччина, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 1 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Джина Файстель (Польща) 6:1, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з Юлією Паштіковою (834, Чехія).

Нагадаємо, що два тижні тому Дар'я Снігур зупинилася на стадії чвертьфіналу турніру серії WTA 125 у португальській Калдаш-да-Раїньї.

ITF Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

Світоліна 13-та, Костюк втратила 2 позиції, Олійникова з рекордом в оновленому рейтингу WTA
Снігур не зуміла вийти у півфінал турніру WTA в Португалії
Снігур розгромила білоруску і вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Португалії
Снігур впевнено вийшла у друге коло турніру WTA у Португалії
Світоліна залишається 13-ю, Олійникова покращила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA

Останні новини