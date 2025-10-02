Українська правда
Снігур впевнено вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Словаччині

Станіслав Матусевич — 2 жовтня 2025, 15:08
Дар'я Снігур (184) вийшла у друге коло турніру серії ITF W75, який проходить у словацькій Братиславі. В матчі другого раунду змагань друга сіяна українка обіграла 17-річну чешку Юлію Паштікову (834).

Матч тривав 1 годину 7 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

За поєдинок Снігур обійшлася без подач навиліт та подвійних помилок і зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W75, Bratislava
Братислава, Словаччина, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 2 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Юлія Паштікова (Чехія) 6:2, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з Катаріною Кужмовою (382, Словаччина).

Нагадаємо, що на старті турніру в Братиславі Дар'я Снігур обіграла Джину Файстель (611, Польща).

