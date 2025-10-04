Снігур поступилася росіянці у півфіналі турніру ITF у Словаччині

Дар'я Снігур (184) у півфінальному поєдинку турніру серії ITF W75, який проходить у словацькій Братиславі, програла "нейтральній" тенісистці Александрі Корнєєвій (191).

Матч тривав 1 годину 40 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:7(3), 1:6.

У другій партії українка була попереду 4:2, однак розгубила перевагу.

За поєдинок Снігур обійшлася без подач навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця виконала 7 ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

ITF W75, Bratislava

Братислава, Словаччина, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Півфінал, 4 жовтня

Александра Корнєєва (-) – Дар'я Снігур (Україна) 1:6, 7:6(3), 6:1

Тенісистки зустрічалися втретє, українці жодного разу не вдалося перемогти.

Нагадаємо, що на старті турніру в Братиславі Дар'я Снігур обіграла Джину Файстель (611, Польща), у другому колі була сильнішою за чешку Юлію Паштікову (834), а у чвертьфіналі впоралася з Катаріною Кужмовою (382, Словаччина).