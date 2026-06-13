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Сачко поступився першому сіяному в півфіналі турніру у Братиславі

Станіслав Матусевич — 13 червня 2026, 16:08
Сачко поступився першому сіяному в півфіналі турніру у Братиславі
Віталій Сачко
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Віталій Сачко (215) не зумів вийти в фінал турніру серії челенджер у словацькій Братиславі. У півфінальному поєдинку українець поступився першому сіяному казахстанцю Александру Шевченку (97).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.

За матч Сачко 2 рази подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 1 брейк. Його суперник виконав 5 ейсів, теж не помилявся на подачі та зробив 4 брейки.

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Братислава, Словаччина, ґрунт
Призовий фонд: €160,680
Півфінал, 13 червня

Віталій Сачко (Україна) – Александр Шевченко (Казахстан) – 4:6, 3:6

Суперники зустрічалися вчетверте, кожен має по дві перемоги.

Сачко втретє за сезон вийшов до півфіналу челенджеру, однак жодного разу не зумів пробитися до фіналу.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Братиславі Віталій обіграв японця Йосуке Ватанукі, у другому раунді його опонент, австралієць Танасі Коккінакіс (527) відмовився від боротьби в першому сеті зустрічі, а у чвертьфіналі українець переміг чеха Петра Брунцліка.

Віталій Сачко Олександр Шевченко

Віталій Сачко

Сачко пробився в півфінал турніру у словацькій Братиславі
Сачко вийшов у чвертьфінал турніру в Словаччині
Сачко вийшов до 1/8 фіналу турніру в Словаччині
Сачко не зумів вийти у півфінал турніру в Чехії
Сачко обіграв другого сіяного і вийшов у чвертьфінал челенджера в Чехії

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