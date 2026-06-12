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Сачко пробився в півфінал турніру у словацькій Братиславі

Станіслав Матусевич — 12 червня 2026, 16:42
Сачко пробився в півфінал турніру у словацькій Братиславі
Віталій Сачко
Getty Images

Віталій Сачко (215) вийшов у півфінал турніру серії челенджер у словацькій Братиславі. У чвертьфінальному матчі українець обіграв чеха Петра Брунцліка (350).

Гра тривала 1 годину 52 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 6:2.

За матч Сачко 10 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 6 ейсів, зробив 6 помилок на подачі та 2 брейки.

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Чвертьфінал, 12 червня

Віталій Сачко (Україна) – Петр Брунцлік (Чехія) – 3:6, 6:3, 6:2

Суперники зустрічалися втретє, українець здобув першу перемогу. У чвертьфіналі змагань Сачко зіграє проти першого сіяного казахстанця Александра Шевченка (97).

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Братиславі Віталій обіграв японця Йосуке Ватанукі, а в другому раунді його опонент, австралієць Танасі Коккінакіс (527) відмовився від боротьби в першому сеті зустрічі.

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