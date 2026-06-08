Сачко вийшов до 1/8 фіналу турніру в Словаччині
Український тенісист Віталій Сачко (210) успішно стартував на ATP челенджері у словацькій Братиславі. 28-річний спортсмен у 1/16 фіналу переміг японця Йосуке Ватанукі (292).
Гра тривала 1 годину та 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:2, 7:6 (7:4).
За матч Сачко 2 рази подав навиліт, припустився 5 подвійних помилок та зробив 4 брейки. Його суперник виконав 2 ейси та зробив 5 помилок на подачі.
Bratislava Open – ATP Challenger Tour 100
Братислава, Словаччина, грунт
Призовий фонд: €160,680
1/16 фіналу, 8 червня
Віталій Сачко (Україна) – Йосуке Ватанукі (Японія) 6:2, 7:6 (7:4)
Зазначимо, що суперники вперше зустрічалися на корті.
Нагадаємо, що саме на цьому турнірі три роки тому українець здобув свій поки що єдиний титул серії ATP Challenger в одиночному розряді.
Наступним суперником Сачка стане переможець протистояння між австралійцем Танасі Коккінакісом (527) та представником Чилі Томасом Барріосом Верою (138).
Напередодні Сачко не зумів вийти у півфінал турніру в Чехії