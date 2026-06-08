Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сачко вийшов до 1/8 фіналу турніру в Словаччині

Сергій Шаховець — 8 червня 2026, 15:39
Сачко вийшов до 1/8 фіналу турніру в Словаччині
Віталій Сачко
Getty Images

Український тенісист Віталій Сачко (210) успішно стартував на ATP челенджері у словацькій Братиславі. 28-річний спортсмен у 1/16 фіналу переміг японця Йосуке Ватанукі (292).

Гра тривала 1 годину та 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:2, 7:6 (7:4).

За матч Сачко 2 рази подав навиліт, припустився 5 подвійних помилок та зробив 4 брейки. Його суперник виконав 2 ейси та зробив 5 помилок на подачі.

Bratislava Open – ATP Challenger Tour 100
Братислава, Словаччина, грунт
Призовий фонд: €160,680
1/16 фіналу, 8 червня

Віталій Сачко (Україна) – Йосуке Ватанукі (Японія) 6:2, 7:6 (7:4)

Зазначимо, що суперники вперше зустрічалися на корті.

Нагадаємо, що саме на цьому турнірі три роки тому українець здобув свій поки що єдиний титул серії ATP Challenger в одиночному розряді.

Наступним суперником Сачка стане переможець протистояння між австралійцем Танасі Коккінакісом (527) та  представником Чилі Томасом Барріосом Верою (138).

Напередодні Сачко не зумів вийти у півфінал турніру в Чехії

ATP Challenger Tour Віталій Сачко

Віталій Сачко

Сачко не зумів вийти у півфінал турніру в Чехії
Сачко обіграв другого сіяного і вийшов у чвертьфінал челенджера в Чехії
Сіннер упевнено лідирує, Сачко трохи опустився в оновленому рейтингу АТР
Сачко поступився у півфіналі кваліфікації Ролан Гаррос
Віталій Сачко: Після таких матчів можна випити бокал пива

Останні новини