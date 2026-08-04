Сачко не зміг вийти у друге коло челенджеру в Німеччині

Віталій Сачко (189) поступився у першому колі турніру серії челенджер у німецькому Гагені італійцю Лоренцо Джустіно (198).

Гра тривала 2 години 44 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:7(3), 4:6.

За матч Сачко 3 рази подав навиліт, зробив 7 подвійних помилок та зробив 4 брейки. Його суперник виконав 7 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.

Platzmann Open – ATP Challenger Tour 100

Гаген, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 4 серпня

Віталій Сачко (Україна) – Лоренцо Джустіно (Італія) 6:3, 6:7(3), 4:6

Суперники зустрічалися вдруге, обидва рази сильнішим був італієць.

Нагадаємо, що Сачко піднявся на три позиції в оновленому рейтингу АТР.