Сачко успішно стартував на челенджері в Гамбурзі

Віталій Сачко (189) вийшов у друге коло челенджеру в німецькому Гамбурзі. На старті змагань п'ятий сіяний українець не без проблем обіграв представника Тайваню Цзена Чжуньсіня (272).

Гра тривала 2 години 33 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 6:1, 6:4.

У вирішальній партії Віталій поступався 1:3, але зміг змінити хід подій на корті.

За матч Сачко 3 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 7 брейків. Його суперник виконав 4 ейси, 4 рази помилився на подачі та зробив 5 брейків.

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Гамбург, Німеччина, ґрунт

Призовий фонд: $97,640

Перше коло, 10 серпня

Віталій Сачко (Україна) – Цзен Чжуньсінь (Тайвань) 5:7, 6:1, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Сачко може зіграти проти співвітчизника Олексія Крутих (522), якщо той переможе швейцарця Ділана Дітріха (437).

Нагадаємо, минулого тижня Сачко програв уже на старті челенджеру в німецькому Гагені.