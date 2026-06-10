Сачко вийшов у чвертьфінал турніру в Словаччині
Український тенісист Віталій Сачко (215) вийшов у чвертьфінал грунтового челленджера в Братиславі (Словаччина). У 1/8 фіналу 28-річний українець пройшов австралійця Танасі Коккінакіса (527).
Австралійський тенісист не зумів дограти матч через травму – він знявся за рахунку 5:2 на користь Сачка у першому сеті. Спортсмени провели на корті 50 хвилин.
Bratislava Open – ATP Challenger Tour 100
Братислава, Словаччина, грунт
Призовий фонд: €160,680
1/8 фіналу, 10 червня
Віталій Сачко (Україна) – Танасі Коккінакіс (Австралія) – 5:2
У чвертьфіналі суперником Сачка стане чех Петр Брунцлік, який посідає 350 місце в рейтингу АТР. Раніше у першому раунді українець обіграв японця Йосуке Ватанукі.
Нагадаємо, що саме на турнірі в Братиславі три роки тому Сачко здобув свій поки що єдиний титул серії ATP Challenger в одиночному розряді.