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Сачко вийшов у чвертьфінал турніру в Словаччині

Олег Дідух — 10 червня 2026, 17:00
Сачко вийшов у чвертьфінал турніру в Словаччині
Віталій Сачко
Getty Images

Український тенісист Віталій Сачко (215) вийшов у чвертьфінал грунтового челленджера в Братиславі (Словаччина). У 1/8 фіналу 28-річний українець пройшов австралійця Танасі Коккінакіса (527).

Австралійський тенісист не зумів дограти матч через травму – він знявся за рахунку 5:2 на користь Сачка у першому сеті. Спортсмени провели на корті 50 хвилин.

Bratislava Open – ATP Challenger Tour 100
Братислава, Словаччина, грунт
Призовий фонд: €160,680
1/8 фіналу, 10 червня

Віталій Сачко (Україна) – Танасі Коккінакіс (Австралія) – 5:2

У чвертьфіналі суперником Сачка стане чех Петр Брунцлік, який посідає 350 місце в рейтингу АТР. Раніше у першому раунді українець обіграв японця Йосуке Ватанукі.

Нагадаємо, що саме на турнірі в Братиславі три роки тому Сачко здобув свій поки що єдиний титул серії ATP Challenger в одиночному розряді.

ATP Challenger Tour Віталій Сачко

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