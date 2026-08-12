Сачко не зумів пробитися до чвертьфіналу челенджеру в Гамбурзі
Віталій Сачко
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Віталій Сачко (189) не зміг вийти у чвертьфінал челенджеру в німецькому Гамбурзі. У другому колі змагань п'ятий сіяний українець поступився швейцарцю Ділану Дітріху (437).
Гра тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(6), 6:7(5).
В обох сетах Віталій вів 5:3 і подавав на партію, однак жодного разу йому це не вдалося зробити.
За матч Сачко 5 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 3 брейки. Його суперник виконав 7 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.
Hamburg Ladies&Gents Cup – ATP Challenger Tour 75
Гамбург, Німеччина, ґрунт
Призовий фонд: $97,640
Друге коло, 12 серпня
Віталій Сачко (Україна) – Ділан Дітріх (Швейцарія) 6:7(6), 6:7(5)
Суперники раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що напередодні у першому колі турніру в Гамбурзі Дітріх переміг іншого українця, Олексія Крутих (522).