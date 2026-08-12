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Сачко не зумів пробитися до чвертьфіналу челенджеру в Гамбурзі

Станіслав Матусевич — 12 серпня 2026, 13:58
Сачко не зумів пробитися до чвертьфіналу челенджеру в Гамбурзі
Віталій Сачко
Getty Images

Віталій Сачко (189) не зміг вийти у чвертьфінал челенджеру в німецькому Гамбурзі. У другому колі змагань п'ятий сіяний українець поступився швейцарцю Ділану Дітріху (437).

Гра тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(6), 6:7(5).

В обох сетах Віталій вів 5:3 і подавав на партію, однак жодного разу йому це не вдалося зробити.

За матч Сачко 5 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 3 брейки. Його суперник виконав 7 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.

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Друге коло, 12 серпня

Віталій Сачко (Україна) – Ділан Дітріх (Швейцарія) 6:7(6), 6:7(5)

Суперники раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що напередодні у першому колі турніру в Гамбурзі Дітріх переміг іншого українця, Олексія Крутих (522).

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