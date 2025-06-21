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Визначилися півфінальні пари на турнірі WTA у Берліні

Станіслав Матусевич — 21 червня 2025, 00:52
Визначилися півфінальні пари на турнірі WTA у Берліні
Маркета Вондроушова
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Визначилися всі півфіналістки на турнірі серії WTA 500 у Берліні. Ними стали Маркета Вондроушова (164, Чехія), Ван Сіньюй (49, Китай), Аріна Сабалєнка (1, -) та Людмила Самсонова (20, -).

Вондроушова у повторенні фіналу Вімблдону 2023 перемогла представницю Тунісу Онс Жабер (61) з рахунком 6:4, 6:1. Маркета вперше з квітня минулого року змогла дістатися до півфіналу турніру WTA.

Ван пройшла Паулу Бадосу (10) через її відмову продовжувати поєдинок у першому геймі другого сету після програної 1:6 першої партії. Очевидно, іспанку знову турбує хронічна травма спини. Китаянка ж побореться за свій перший фінал рівня WTA.

Сабалєнка у наднапруженому матчі перемогла Єлену Рибакіну (11, Казахстан). Рахунок зустрічі 7:6(6), 3:6, 7:6(6). У вирішальному сеті казахстанка спочатку не дала суперниці подати на матч за 4:5, а на тай-брейку примудрилася не реалізувати 4 матч-пойнти, ведучи 6:2.

Нарешті, Самсонова легко обіграла американку Аманду Анісімову (13), у якої зовсім не пішла гра – 6:1, 6:1.

Півфінальні пари турніру WTA 500 у Берліні:

  • Маркета Вондроушова (Чехія) – Аріна Сабалєнка (-)
  • Ван Сіньюй (Китай) – Людмила Самсонова (-)

Нагадаємо, що напередодні визначилися півфіналістки турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

Єлєна Рибакіна Паула Бадоса WTA 500 Онс Жабер Аріна Сабалєнка Аманда Анісімова Маркета Вондроушова Ван Сіньюй Людмила Самсонова

Аріна Сабалєнка

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