Визначилися півфінальні пари на турнірі WTA у Берліні

Визначилися всі півфіналістки на турнірі серії WTA 500 у Берліні. Ними стали Маркета Вондроушова (164, Чехія), Ван Сіньюй (49, Китай), Аріна Сабалєнка (1, -) та Людмила Самсонова (20, -).

Вондроушова у повторенні фіналу Вімблдону 2023 перемогла представницю Тунісу Онс Жабер (61) з рахунком 6:4, 6:1. Маркета вперше з квітня минулого року змогла дістатися до півфіналу турніру WTA.

Ван пройшла Паулу Бадосу (10) через її відмову продовжувати поєдинок у першому геймі другого сету після програної 1:6 першої партії. Очевидно, іспанку знову турбує хронічна травма спини. Китаянка ж побореться за свій перший фінал рівня WTA.

Сабалєнка у наднапруженому матчі перемогла Єлену Рибакіну (11, Казахстан). Рахунок зустрічі 7:6(6), 3:6, 7:6(6). У вирішальному сеті казахстанка спочатку не дала суперниці подати на матч за 4:5, а на тай-брейку примудрилася не реалізувати 4 матч-пойнти, ведучи 6:2.

Нарешті, Самсонова легко обіграла американку Аманду Анісімову (13), у якої зовсім не пішла гра – 6:1, 6:1.

Півфінальні пари турніру WTA 500 у Берліні:

Маркета Вондроушова (Чехія) – Аріна Сабалєнка (-)

Ван Сіньюй (Китай) – Людмила Самсонова (-)

Нагадаємо, що напередодні визначилися півфіналістки турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.